Leia aqui o DN desta quarta-feira, 2 de setembro

Clínica de fertilidade falida. Ex-gerente quer resgatar negócio e acudir a pacientes. “Lei tem de mudar”É esta a manchete do DN deste dia. Cristina Hickman foi gerente da Ovom Care durante três meses em 2024. Saiu em conflito com administradores, gestores de capital de risco, a quem responsabiliza pelo fecho abrupto da clínica: “Só pensam em dinheiro. Os direitos dos pacientes não podem ser ignorados.” Já na foto principal, o retrato psicológico:Maioria das pessoas que provoca incêndios não é pirómana, nem tem outra doença psiquiátricaE ainda se sublinha, na agricultura:Presidente da Confagri alerta para risco de “renacionalização” da política agrícola europeiaDescarregue a edição eletrónica completa no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: