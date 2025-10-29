Revista de imprensa. Hospitais obrigados a cortar na despesa

"Direcção Executiva manda hospitais cortarem na despesa, mesmo que implique abrandar consultas e cirurgias", avança esta quarta-feira, 28 de outubro, o Público. Segundo este jornal, a instrução foi dada aos administradores hospitalares numa reunião em Santarém. avizinha-se um 2026 difícil e a ordem para reduzir gastos em várias áreas está a gerar apreensão.O Jornal de Notícias dá destaque à morte de um GNR no Guadiana, após a embarcação onde seguia ter sido abaroada por uma lancha rápida de alegados traficantes de droga. Diz o jornal que este caso revela violência crescente nas rotas da droga. O JN diz também que os acidentes de mota no distrito do Porto fazem sar alarmes: represnetam apenas 10% dos sinistros, mas 50% das vítimas mortais.No Correio da Manhã também está em destaque a morte do GNR no Guadiana. "Megaoperação de caça aos assassinos da GNR", titula.O Expresso destaca na edição online a Lei dos solos. Avança que em nove meses entraram cinco pedidos de reconversão e nenhum foi para habitação a custos moderados, segundo alertam urbanistas.No Diário de Notícias destacamos que as recusas de entrada na fronteira por motivos de segurança aumentam 30% e que o Governo impõe à PSP redução de de tempo médio de espera dos passageiros nos aeroportos..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 29 de outubro.No Negócio, como em todos os jornais da impresna generalista, poderá ler mais sobre a aprovação do Orçamento do stado para 2026, mas tambén que o Supremo já reconheceu contratos de trabalho a quatro estafetas da Glovo e da Uber Eats. Acórdãos têm por base a lei em vigor, que o Governo quer alterar, embora sem efeitos nestas decisões, diz.O Económico escreve que Portugal esta no Top3 dos países da zona euro com excedente.O Eco diz que os preços das casas caem nas zonas da ‘moda’ de Lisboa e Porto. "O boom imobiliário dá sinais de pausa em algumas freguesias de Lisboa e Porto. Marvila, Arroios e Foz têm quedas inéditas, no primeiro travão do mercado, à boleia da queda dos preços das casas novas", lê-se.