Leia aqui o DN desta quarta-feira, 29 de outubro

Recusas de entrada na fronteira por motivos de segurança aumentaram 30%. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira, 29 de outubro.A completar dois anos, desde a extinção o SEF, o “cérebro” da segurança das fronteiras já verificou o “cadastro” de mais de meio milhão de estrangeiros. Segundo o coordenador da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, Pedro Moura,”cresceu 30% o númerode indeferimentos”. Revela que “o maior rigor” levou à detenção de 31 pessoas, que pediam visto, procuradas pela Interpol. Até os agendamentos estão sob controlo- Emergência. Governo impõe à PSP redução de tempo médio de espera dos passageiros nos aeroportosDescarregue a edição eletrónica do DN no link abaixo:.O destaque fotográfico vai para o Parlamento que aprovou o Orçamento do Estado na generalidade. Da “birra” à “farsa” do Chega, foi o PS a segurar o GovernoOUTROS DESTAQUES:Tráfico. Lancha suspeita abalroa barco da GNR em Alcoutim e provoca um morto. Dois suspeitos detidos Eleições. RTP, SIC e TVI exigem exclusividade aos candidatos presidenciaisTurismo. Portugueses nunca viajaram tanto e procura por seguros de viagem atinge recordeGaza. Israel volta a bombardear após Hamas “falsificar” entrega de refém e atacar as IDF Benfica. Do discurso empático aos treinos abertos. Que Mourinho é este que até dorme na Academia do Seixal?Cinema. Redescobrindo o prazer da fábula