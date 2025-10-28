Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Superintendente Pedro Moura é o coordenador da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, desde a criação desta estrutura do Sistema de Segurança Interna, em 2023.Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Recusas de entrada na fronteira por motivos de segurança aumentaram sete vezes

O coordenador da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, Pedro Moura, revela que “o maior rigor” no controlo levou a que tivessem sido detetadas 31 pessoas procuradas pela Interpol. Nos primeiros nove meses de 2025 foram indeferidos 11 689 vistos de procura de trabalho, 31% do total, e em 2024 foram 1560 (5,4%). As recusas dispararam 648% e subiram 26 pontos percentuais.
Imigração
Estrangeiros
PSP - Polícia de Segurança Pública
edição impressa
Sistema de Segurança Interna
UCFE
