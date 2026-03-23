Revista de imprensa. Ensino doméstico à margem da lei

O Público destaca esta segunda-feira, 23 de março, que as famílias procuram ensino doméstico fora da lei e que a inspeção abre inquéritos. O jornal explica que, segundo as esttísticas, há menos de 600 alunos registados em Portugal neste tipo de ensino mas que há crianças e jovens que não estão matriculados em nenhum estabelecimento reconhecido pelo Ministério da Educação, apesar de a lei determinar que todos, mesmo os do ensino doméstico, têm de ser acompanhados numa escola autorizada a funcionar no país.No Jornal de Notícias lê-se que o Tribunal da Relação do Porto mandou devolver meio milhão de euros apreendidos a um arguido condenado por tráfico de droga. Segundo o diário, não ficou provado que o dinheiro, encontrado no quarto da mãe do arguido, tivesse origem ilícita. a traficante. A pena do "traficante do Ferrari" foi ainda reduzida.O Correio da Manhã diz que crianças foram fotografadas nuas em creche de luxo do distrito de Faro. De acordo com este jornal, um auxiliar foi apanhado com imagens no telemóvel, que partilhavam no Telegram. Encontra-se em prisão preventiva, indiciado de 36 crimes.No Diário de Notícias o destaque vai para o jogo online, mais preciamente para os gastos dos portugueses: 63 milhões por dia..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 23 de março.No Negócios, o líder da Confederação dos Agricultores de Portugal alerta para risco de “impacto direto brutal” nos preços dos bens alimentares como consequência da guerra no Médio Oriente. E pede medidas, como o alívio da carga fiscal do gasóleo agrícola.