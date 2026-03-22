Leia aqui o DN desta segunda-feira, 23 de março

Portugueses jogam 63 milhões por dia nos casinos onlineA manchete do DN desta segunda-feira vai para o jogo. Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos divulgou dados referentes a 2025. Estado encaixou 353 milhões de euros em impostos cobrados ao setor. Casinos físicos estão a perder terreno para os sites de apostas. Já a foto principal ficou reservada para o Médio Oriente:Guerra entra numa nova fase com ultimato de Trump e ameaça do Irão aos países do GolfoSublinha-se ainda a ‘Operação Lúmen’: Secretário-geral da Câmara de Lisboa fica em liberdade, mas suspenso de funçõesDescarregue a edição integral no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: