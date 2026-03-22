Portugal tem 18 entidades autorizadas a explorar apostas online.
Portugal tem 18 entidades autorizadas a explorar apostas online.Artur Machado/Global Imagens
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Jogo online. Portugueses apostam 63 milhões de euros por dia

Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos divulgou dados referentes a 2025. Ano em que o Estado recebeu 353 milhões de euros de imposto sobre este setor.
Carlos Ferro
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