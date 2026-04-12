Revista de imprensa. Diretor recebe comissão por cirurgias extra e receitas de jogo batem recorde

O Púbico escreve este domingo que as apostas online levam receitas do jogo para novo recorde de 2705 milhões no ano passado. De acordo com o jornal, o jogo online de fortuna ou azar, apoiado nas máquinas virtuais, cresceu 11,8% em receitas, seguindo-se as apostas desportivas, com 3,2%. Os jogos sociais quase estagnaram e bingos e casinos recuaram..Jogo online. Portugueses apostam 63 milhões de euros por dia . No Jornal de Notícias lê-se que os serviços de Finanças e Registos estão em rutura por falta de pessoal. E traça o cenário que se vive atualmente: senhas esgotadas, vagas inexistentes para marcação prévia, registos de imóveis que demoram um ano, livretes que chegam ao fim de três meses, conservatórias com atrasos superiores a um ano e falhas no atendimento. Sindicatos e ordens pedem, por isso, recursos humanos e meios.O Correio da Manhã avança que diretor de Cirurgia do Hospital de Santo António no Porto recebe 'comissão' por cirurgias extras. Explica que Eurico Castro Alves, recebeu, de 2021 a 2025, 178 mil euros como coordenador da equipa que fez cirurgias fora do horário normal de trabalho. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde considera o pagamento irregular por não haver registos dos tempos de trabalho e violar as regras legais do SIGIC. Já Castro Alves diz que "não há nada de ilegal".