Revista de imprensa. Diferença salarial entre homens e mulheres e vítimas da burla 'Olá pai, olá mãe'

Nesta segunda-feira, 29 de dezembro, o destaque vai para a edição de aniversário do Diário de Notícias. O maior destaque da "primeira" desta edição especial de aniversário dos 161 anos do DN é a grande entrevista a José Manuel Durão Barroso: “Não vejo, no futuro previsível, uma hipótese de acordo de paz estabilizado”No tema da Defesa, também para ler nesta edição:. Ministro e Chefes do Exército, Marinha e Força Aérea escrevem sobre a sua visão para 2026. Chuva de 5,8 mil milhões na Defesa faz soar alarmes contra a corrupção. Um ano de paz nas taxas de juro com a despesa da guerra a crescerTambém se sublinha o trabalho de perspetiva para 2026..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 29 de dezembro.O Público escreve que é no topo da hierarquia e nas carreiras mais longas que a diferença salarial entre homens e mulheres é maior. Segundo este jornal, há “uma penalização salarial crescente” das mulheres ao longo das carreiras, e, nos cargos mais qualificados, as diferenças de género têm aumentado nos últimos anos.O Jornal de Notícias avança que o irmão do presidente da República, Pedro Rebelo de Sousa, e o ex-deputado do PSD Eduardo Oliveira e Sousa foram vítimas da burla "olá pai, olá mãe". O jornal explca que o irmão de Marcelo ficou sem 987 euros, em 2022, quando a burla ainda era pouco conhecida. Já o ex-deputado ficou sem 3600 euros.O Correio da Manhã diz que a enfermeira condenada por matar e desmembrar jovem informático no Algarve terá tido ajuda durante a fuga. A homicida condenada a 23 anos de cadeia está em fuga há seis meses. PJ suspeita que planeou a fuga com muita antecedência e acredita que a jovem continua a receber apoio.