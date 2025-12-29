Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Revista de imprensa. Diferença salarial entre homens e mulheres e vítimas da burla 'Olá pai, olá mãe'
FOTO: Leonardo Negrão
Sociedade

Revista de imprensa. Diferença salarial entre homens e mulheres e vítimas da burla 'Olá pai, olá mãe'

Leia os destaques da imprensa desta segunda-feira, 29 de dezembro.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Nesta segunda-feira, 29 de dezembro, o destaque vai para a edição de aniversário do Diário de Notícias. O maior destaque da "primeira" desta edição especial de aniversário dos 161 anos do DN é a grande entrevista a José Manuel Durão Barroso: “Não vejo, no futuro previsível, uma hipótese de acordo de paz estabilizado”

No tema da Defesa, também para ler nesta edição:

Ministro e Chefes do Exército, Marinha e Força Aérea escrevem sobre a sua visão para 2026

Chuva de 5,8 mil milhões na Defesa faz soar alarmes contra a corrupção

Um ano de paz nas taxas de juro com a despesa da guerra a crescer

Também se sublinha o trabalho de perspetiva para 2026.

Revista de imprensa. Diferença salarial entre homens e mulheres e vítimas da burla 'Olá pai, olá mãe'
Leia aqui o DN desta segunda-feira, 29 de dezembro

O Público escreve que é no topo da hierarquia e nas carreiras mais longas que a diferença salarial entre homens e mulheres é maior. Segundo este jornal, há “uma penalização salarial crescente” das mulheres ao longo das carreiras, e, nos cargos mais qualificados, as diferenças de género têm aumentado nos últimos anos.

O Jornal de Notícias avança que o irmão do presidente da República, Pedro Rebelo de Sousa, e o ex-deputado do PSD Eduardo Oliveira e Sousa foram vítimas da burla "olá pai, olá mãe". O jornal explca que o irmão de Marcelo ficou sem 987 euros, em 2022, quando a burla ainda era pouco conhecida. Já o ex-deputado ficou sem 3600 euros.

O Correio da Manhã diz que a enfermeira condenada por matar e desmembrar jovem informático no Algarve terá tido ajuda durante a fuga. A homicida condenada a 23 anos de cadeia está em fuga há seis meses. PJ suspeita que planeou a fuga com muita antecedência e acredita que a jovem continua a receber apoio.

revista de imprensa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt