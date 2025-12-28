Leia aqui o DN desta segunda-feira, 29 de dezembro

O maior destaque da "primeira" desta edição especial de aniversário dos 161 anos do DN é a grande entrevista a José Manuel Durão Barroso:“Não vejo, no futuro previsível, uma hipótese de acordo de paz estabilizado”Uma entrevista concedida no mesmo fim de semana em que Trump telefonou a Putin e recebeu Zelensky em busca de solução para guerra. Ainda no tema da Defesa, também para ler nesta edição:. Ministro e Chefes do Exército, Marinha e Força Aérea escrevem sobre a sua visão para 2026. Chuva de 5,8 mil milhões na Defesa faz soar alarmes contra a corrupção. Um ano de paz nas taxas de juro com a despesa da guerra a crescerTambém se sublinha o trabalho de perspetiva para 2026:Fórum: Nomes fortes da economia defendem reformas e alertam para riscos do contexto globalTudo isto no dia em que dizemos adeus a Brigitte Bardot: Morreu a mulher que o cinema criouNum número especial do DN que faz também a antevisão de 2026 em todas as áreas. Confira tudo descarregando a edição eletrónica no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe, com todas as "chamadas":