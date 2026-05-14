Revista de imprensa. Custos do ensino superior elevados e gestores da RTP com ganho salarial

As famílias portuguesas suportam 30% dos custos com ensino superior, mais do dobro da média da UE, escreve o Público na sua edição desta quinta-feira, 14 de maio, citando um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, segundo o qual ter diploma académico continua a garantir melhores salários: por cada euro investido, há um retorno de 13.Este mesmo estudo está em destaque no Diário de Notícias, que diz em manchete que jovens até aos 35 anos com mestrado ganham mais 40%..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 14 de maio.O destaque do Jornal de Notícias vai para uma família montou burla com MB Way que fez 84 vítimas em seis meses. O jornal explica que, a partir do Antejo, os elementso desta família usaram anúncios de bens na internet para enganar os lesados.O Correio da Manhã fala do aumento de 18% dos salários dos gestores da RTP em ano de prejuízos. Diz ainda que o canal Conta Lá acumula dívidas a empresas concorrentes.O Negócios diz que a guerra no Irão já penaliza a dívida pública portuguesa. "O país está a pagar mais para se financiar nos mercados financeiros. Por toda a Europa há agravamentos das “yields”, que poderão ainda avançar mais se os bancos centrais tiverem de subir juros para travar a escalada da inflação. Por outro lado, os aumentos poderão ser revertidos se a tensão geopolítica se dissipar", escreve.