Jovens até aos 35 anos com mestrado ganham mais 40%
FOTO: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Jovens até aos 35 anos com mestrado ganham mais 40%

"Ensino Superior e emprego jovem em Portugal: tendências, resultados e comparações internacionais", mostra que a percentagem de jovens adultos com ensino superior quadruplicou nos últimos 25 anos.
Cynthia Valente
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