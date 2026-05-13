Leia aqui o DN desta quinta-feira, 14 de maio

Jovens até aos 35 anos com mestrado ganham mais 40%. Esta é a manchete da edição desta quinta-feira, 14 de maio, do Diário de Notícias.“Ensino Superior e emprego jovem em Portugal: tendências, resultados e comparações internacionais”, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mostra também que os licenciados ganham, em média, mais 28% e os mestres mais 40%.Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo: .O destaque fotográfico vai para as reportagem do DN nas celebrações em Fátima. O adeus dos peregrinos com a promessa do retorno em 2027.Outros temas:Inflação. Comida ficou mais cara agora do que no início da guerra da Ucrânia Identidade de género. Afinal, havia três pareceres da CIG contra os diplomas da direitaEncontro. Para Xi, Taiwan está no centro das discussões na cimeira com TrumpReino Unido. Streeting pronto a desafiar Starmer após “trégua” para o Discurso do ReiLudger Gruber, diretor da Fundação Adenauer para Espanha e Portugal: Alemanha reforçar a defesa "não é um objetivo militarista ou bélico, mas sim pacífico” Fernando Pimenta: “Quem apoia os atletas continua a ser penalizado fiscalmente. Isso não faz sentido”Cinema. Cannes celebra Diego Maradona