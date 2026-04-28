Revista de imprensa. Crianças e jovens a viver em condições "insalubres" e carros chumbados na inspeção por falharem "recall"

O Público destaca esta terça-feira que três mil crianças e jovens vivem em condições "insalubres" ou sem abrigo, segundo o relatório intercalar de 2026 da Garantia para a Infância. O Jornal de Notícias fala dos bilhetes para o jogo do título no Dragão (contra o Alverca), que já ultrapassam os dois mil euros no mercado paralelo.O Correio da Manhã escreve que os crimes de corrupção caem no "Marquês". Os crimes de corrupção ativa relativos ao empreendimento de luxo de Vale do Lobo, no Algarve, vão prescrever até ao final desta semana. Já a parte passiva dos mesmos factos vai prescrever durante o próximo mês de junho.No Diário de Notícias o destaque vai para um estudo português que aponta para uso seguro de cetamina para tratar depressão..Leia aqui o DN desta terça-feira, 28 de abril.No Negócios lê-se que falhar "recall" leva mais de 80 carros por dia a chumbar na inspeção. "A regra entrou em vigor a 1 de março e nos primeiros 40 dias já deixou um 'amargo de boca' a quase 3.500 proprietários de veículo", lê-se.No Eco, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, revela que o Governo francês convidou os Executivos português e espanhol para apresentar um calendário para a concretização das interligações elétricas.O Expresso conta que EDP faz acordo com Governo de Trump para abandonar dois projetos eólicos offshore nos EUA.