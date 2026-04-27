Depressão resistente, mas também ansiedade, PTSD e outras perturbações podem ser tratadas com cetamina.
Depressão resistente, mas também ansiedade, PTSD e outras perturbações podem ser tratadas com cetamina.FOTO: D.R. / The Clinic of Change
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Estudo português aponta para uso seguro de cetamina para tratar depressão

Tese de mestrado já defendida no ISPA avaliou 98 doentes com depressão resistente. Trabalho contou com orientação de David Nutt e Celia Morgan, referências internacionais nestes tratamentos.
Adelaide Cabral
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