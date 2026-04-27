Leia aqui o DN desta terça-feira, 28 de abril

Um avanço nacional na área da psiquiatria faz manchete do DN:Estudo português aponta para uso seguro de cetamina para tratar depressãoTese de mestrado já defendida no ISPA avaliou 98 doentes com depressão resistente. Trabalho contou com orientação de David Nutt e Celia Morgan, referências internacionais nestes tratamentos. Na foto principal, o conflito no Médio Oriente:Irão propõe aos EUA deixar nuclear para depois da guerra e reabrir OrmuzEm dois meses de guerra: gasóleo mais caro 22% e gasolina subiu 14%Lucro da Galp dispara 41% para 272 milhões, com subida do preço do petróleo E ainda se destaca:Defesa Nacional. Entre reservas voluntárias e novas leis: Forças Armadas em debate na ARDescarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: