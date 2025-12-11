Revista de imprensa. Cirurgias canceladas devido à pressão da gripe nos hospitais

A greve geral desta quinta-feira- 11 de dezembro, marca os destaques da imprensa nacional, mas há mais para ler. O Público avança que a pressão da gripe leva hospitais a cancelarem cirurgias para arranjarem camas de internamento. Diz o jornal que desde terça-feira, a ULS Tâmega e Sousa adiou cerca de 70 cirurgias não urgentes e a ULS de Leiria também está a adiar cirurgias para libertar camas e ter mais profissionais disponíveis.O Público traz ainda uma entrevista a José Manuel Pureza, feita em parceria com a Rádio Renascença. O coordenador do Bloco de Esquerdaacusa os governos da AD e do PS de fazerem um “bloqueio de gaveta” à regulamentação da eutanásia e defende que o diploma deve ser trabalhado pelo Parlamento.O Jornal de Notícias fala da rede de branqueamento que operava na zona industrial de Vila do Conde e que foi desmantelada pela Polícia Judiciária. Avança que um empresário chinês abriu 400 contas e escondeu 200 milhões aos Fisco.O Correio da Manhã dá destaque à condenação a pena máxima de José Mascarenhas por matar e queimar mulher.O Diário de Notícias destaca que os sindicatos vão cumprir serviços mínimos em lares e creches na greve desta quinta, mesmo sem obrigação legal. .Leia aqui o DN desta quinta-feira, 11 de dezembro.O Negócios avança que a Teixeira Duarte junta cinco sociedades para assumar a casa. E explica que o grupo leva este mês à assembleia geral um projeto de fusão de cinco entidades, que prevê concretizar no início de 2026, para simplificar e racionalizar a sua estrutura societária em Portugal. Acredita que a operação vai aumentar a eficiência, o volume de negócios e a rentabilidade.