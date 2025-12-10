Leia aqui o DN desta quinta-feira, 11 de dezembro

"Sindicatos vão cumprir serviços mínimos em lares e creches na greve geral, mesmo sem obrigação legal". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira, 11 de dezembro, dia de greve geral no País.Pretensão do Governo que foi rejeitada pelos sindicatos vai afinal ser acatada nos lares e nas creches. Em causa estão 250 mil trabalhadores e milhares de utentes. À última hora, Governo travou greve no INEM e Luís Montenegro acenou com salário mínimo de 1600 euros. Chega admite negociar, mas PS está irredutível. Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do jornal:.Em destaque fotográfico nesta primeira página está "a reinvenção de George Clooney" em Jay Kelly, filme que estreia esta quinta-feira nos cinemas em Portugal.Outros temas:Aviação. Ryanair perde recurso no Tribunal Europeu contra ajuda estatal à TAPDefesa. Marinha prefere fragatas italianas, mas concorrente francês Naval Group não se conformaSaúde. Num ano, 227 laboratórios deixaram de trabalhar para o SNS e há utentes a percorrer mais de uma hora para fazer análisesÁrea ardida. Mesmo com menos fogos, 2025 foi o quarto pior ano do séculoPrémio. Nobel da Paz fugiu numa lancha, mas não chegou a tempo a OsloUcrânia. Zelensky está pronto para ter eleições, mas ucranianos querem esperar até haver pazDocumentário. A economia vista através das bonecas