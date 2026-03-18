Revista de imprensa. Centeno com reforma de 10 mil euros e mais portugueses com seguros de vida

O Público destaca esta quarta-feira, 17 de maço, que a reforma do SNS já tem dois anos mas os problemas persistem: há menos exames repetidos, mas as idas ao centro de saúde para resolver burocracia continuam. O jornal enumera as vantagens e as desvantagens do novo modelo de organização do SNS apontadas pelos gestores das ULS, segundo um estudo da Entidade Reguladora da Saúde.O Jornal de Notícias avança que dois terços dos portugueses têm seguro de vida mas já foram mais. Diz este diário que há mais de 7,6 milhões de pessoas protegidas em Portugal por algum tipo de seguro do ramo vida, o que inclui a proteção em caso de falecimento ou o uso como produto de investimento.O Correio da Manhã faz manchete com a pensão de 10 mil euros de Mário Centeno, ex-governador do Banco de Portugal, que fica na reforma aos 59 anos.O Negócios escreve que os consultores do Banco de Portugal estão todos em condições de se aposentarem. Lembra que o governador Álvaro Santos Pereira sinalizou a vontade de acabar com esta figura dentro do supervisor financeiro e diz que a reforma de Centeno terá sido a primeira de um ciclo de negociações. Atualmente, há cinco quadros do banco naquele lugar.No Diário de Notícias um dos destaques vai precisamente para Centeno, que, em entrevistam diz que o seu futuro ainda está em aberto. Poderá também ler a notícia sobre um estudo da Agência da União Europeia sobre Drogas, segundo o qual o consumo de cocaína aumenta em Portugal e no retso da Europa, enquanto o ecstasy está em queda acentuada..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 18 de março