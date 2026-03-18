Estudo mostra as tendências de consumo de drogas na Europa.
Estudo mostra as tendências de consumo de drogas na Europa.Rodrigo Cabrita/Global Imagens
Sociedade

Consumo de cocaína e cetamina aumenta na Europa. São as drogas de fim de semana

Segundo a Agência da União Europeia sobre Drogas, a canábis continua a ser o estupefaciente mais consumido, ao contrário do 'ecstasy', que está em queda acentuada.
Carlos Ferro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
metanfetaminas
Drogas
cocaína
canabis
Ecstasy
anfetaminas
cetamina

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt