Mário Centeno pediu a reforma do Banco de Portugal, mas está longe de sair de cena.
Mário Centeno pediu a reforma do Banco de Portugal, mas está longe de sair de cena. Leonardo Negrão
Política

Mário Centeno: "O meu futuro está em aberto"

O ex-governador do Banco de Portugal entra na reforma sem sair de cena. Disposto a assumir a atual liberdade "em pleno”, Centeno deixa um aviso à política: não basta falar - é preciso provar “ao que se vai”. Entre a recusa em antecipar o seu próprio caminho e a denúncia da falta de pensamento e substância no debate público, Centeno quer posicionar-se como voz exigente num país que, diz, continua "mais a reagir do que a pensar"
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Mário Centeno
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