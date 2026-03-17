Leia aqui o DN desta quarta-feira, 18 de março

Os números da toxicodependência fazem manchete do DN deste dia:Consumo de cocaína aumenta em Portugal e no resto da Europa. ‘Ecstasy’ está em queda acentuadaLisboa, Porto e Almada estão entre as 115 cidades cujas águas residuais foram analisadas pela Agência da União Europeia sobre Drogas. Canábis continua a ser o estupefaciente mais consumido. Na foto principal, Mário Centeno: “O meu futuro está em aberto”De saída do Banco de Portugal, o ex-governador e antigo ministro das Finanças disse ao DN que vai assumir “em pleno” a sua liberdade e ser uma voz “exigente” por um país melhor. “O país precisa de que quem quiser ser líder mostre serviço e preparação”, afirmou Mário Centeno, numa conversa em que evitou a polémica em torno do seu acordo de passagem à reforma. Ainda se destaca a Liga dos Campeões, com a noite de glória em Alvalade: Sporting continua na ‘Champions’Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: