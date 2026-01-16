Revista de imprensa. Casa Pia acusado de violar sanções da UE e a tortura por agentes da PSP

O Público avança esta sexta-feira, 16 de janeiro, que o Casa Pia está acusado de esconder origem de dinheiro russo e violar sanções da UE. O MP diz que clube da I Liga escondeu do Montepio a origem de 1,02 milhões de euros enviados pelo FC Akhmat, emblema russo pertencente a aliado de Vladimir Putin. Casa Pia nega ter cometido crimes.Acerca do caso de dois agentes da PSP que estão acusados de tortura este jornal avança ainda que este envolveu mais agentes e pelo menos 13 vítimas.Já o Expresso destaca que o IGAI abriu três inquéritos aos casos e que os vídeos das agressões policiais foram partilhados por 70 agentes em grupos de WhatsApp.O Jornal de Notícias diz que as denúncias do Banco de Portugal por atividade financeira não autorizada, como empréstimos fraudulentos ou negociação de criptomoedas, aumentaram 83% nos últimos cinco anos, revelando um crescimento expressivo destas práticas, sobretudo nas redes sociais. São abertos nove processos por semana. O esquema mais comum promete crédito fácil para sacar dinheiro.O Correio da Manhã traz a história da entrega de um corpo errado à família. Trata-se do irmão do apresentador de TV Rui Oliveira e cunhado de Manuel Luís Goucha. Momentos antes do velório, a família abriu o caixão e constatou que não era o corpo do familiar. Dis o jornal que o Conselho de Administração da ULS São José e a direção do serviço de Anatomia Patológica/Casa Mortuária lamentam profundamente o facto ocorrido, que foi prontamente retificado. A campanha também domina as primeiras páginas dos jornais. No Diário de Notícias, uma sondagem coloca Seguro com 20 pontos de vantagem face a Ventura na segunda volta..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 16 de janeiro.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 16 de janeiro