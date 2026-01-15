Sondagem DN/Aximage: Seguro com 20 pontos de vantagem em relação a Ventura na segunda volta

António José Seguro tem uma vantagem confortável de 20 pontos percentuais em relação a André Ventura no cenário em que esses dois candidatos protagonizem a segunda volta das eleições presidenciais, o que deverá vir a acontecer, segundo os resultados da sondagem da Aximage que o DN começou a divulgar na quarta-feira. O socialista tem 49% de intenções de voto e apenas 29% dos inquiridos indicam que dariam o seu voto ao líder do Chega.. Entre os diversos cenários de segunda volta previstos na sondagem DN/Aximage, o duelo entre estes dois candidatos também é o mais vantajoso para Seguro. O antigo secretário-geral do PS, apostado em repetir o que fez Mário Soares, fundador do seu partido, aquando das presidenciais de 1986 - tornando-se Presidente da República após o centrista Freitas do Amaral ser o mais votado na primeira volta -, tem uma vantagem de 18 pontos sobre Gouveia e Melo (43%-25%) e de 15 pontos no que diz respeito a Marques Mendes (41%-26%).Por seu lado, Ventura encontra o adversário mais complicado no candidato que se afastou da política ativa durante quase uma década, após perder a liderança do PS para António Costa. Apesar de os inquiridos pela Aximage, em 606 entrevistas efetuadas entre 9 e 12 de janeiro, também apontarem cenários negativos para as ambições presidenciais do líder do Chega em confrontos diretos com Gouveia e Melo ou Marques Mendes, nesses casos a diferença seria mais curta. O ex-chefe do Estado-Maior da Armada, que se tornou conhecido e popular enquanto coordenador da taskforce para a vacinação contra a covid-19, venceria-o por 15 pontos (43%-28%) e a disputa teria um desfecho só ligeiramente mais incerto com o antigo líder social-democrata, cuja vantagem sobre Ventura não passaria de 13 pontos (43%-30%)..Seguro não é consensual no PS.A segunda volta entre Ventura e Seguro, que a sondagem DN/Aximage antecipa como o resultado da ida às urnas deste domingo, pois o líder do Chega, com 24,7%, e o antigo secretário-geral do PS, com 23%, estão posicionados muito para lá de um empate técnico com João Cotrim de Figueiredo e Marques Mendes (empatados, com 14,9%) ou com Gouveia e Melo, que tem 13,6% de intenções de voto - em todos os casos, após a distribuição dos 14,1% de indecisos -, é o cenário em que a maioria dos inquiridos mais acredita. E o candidato apoiado pelo PS destaca-se nas perceções de dinâmica de vitória, sendo apontado por 28% dos inquiridos como o próximo Presidente da República. Bastante mais atrás vem o líder do Chega, com 19%. Está empatado com Marques Mendes, e apenas um ponto percentual à frente de Gouveia e Melo, enquanto 6% dos entrevistados responderam que esperam a vitória de outro candidato.. Tendo lançado a candidatura à revelia do seu partido, que demorou meses a dar-lhe apoio oficial, António José Seguro continua a não ser totalmente consensual no eleitorado socialista. Apenas 49% dos que votaram no PS nas últimas legislativas responderam que será o antigo secretário-geral do seu partido a chegar à Presidência da República, enquanto Ventura merece tal reconhecimento de 61% daqueles que votaram no Chega. Pior ainda está Marques Mendes, que tem apenas 36% do eleitorado da AD a vê-lo no Palácio de Belém, enquanto 23% apontam António José Seguro e 19% anteveem Gouveia e Melo como sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Chefe de Estado..Ventura à frente no perfil.No que toca à escolha do candidato que tem melhor perfil para ser Presidente da República, Ventura supera Seguro por três décimas, com 21,2% dos inquiridos a indicarem o líder do Chega, contra 20,9% que preferem o candidato apoiado pelo PS. Bem mais atrás vêm Cotrim de Figueiredo (14%), Gouveia e Melo (12%) e Marques Mendes (11%), havendo tantos inquiridos a dizer que nenhum dos candidatos que vão a votos têm perfil para Chefe de Estado (7%) quanto a soma dos que reconhecem tal qualidade a Catarina Martins (4%), a António Filipe (2%) e a Jorge Pinto (1%).Os dois candidatos que passarão à segunda volta, confirmando-se os resultados da sondagem DN/Aximage, só têm resultados equilibrados no que toca à totalidade dos eleitorados masculino, ficando ambos na casa dos 23%, e do feminino, nesse caso com 19%. Pelo contrário, nos restantes segmentos são escassos os pontos de contacto, seja no grupo etário ou no estatuto socio-económico. André Ventura está claramente à frente entre os mais jovens (dos 18 aos 34 anos), com 28% a indicarem que tem o perfil mais adequado para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, nesse segmento é Cotrim de Figueiredo quem aparece logo a seguir, com 20%, relegando Seguro para o terceiro lugar, com apenas 10%. Mas o antigo secretário-geral do PS fica mais próximo do líder do Chega nos eleitores entre 35 e 49 anos (17%-33%), ultrapassa-o naqueles que têm entre 50 e 64 anos (22%-18%) e é a escolha de grande parte dos reformados. Entre os inquiridos com 65 anos ou mais, Seguro não só é visto como tendo o perfil mais indicado por 31% dos inquiridos como os apenas 9% de Ventura o posicionam atrás de Marques Mendes (17%), Cotrim de Figueiredo (14%) e Gouveia e Melo (11%) neste segmento do eleitorado. A repartição entre os dois favoritos a passarem à segunda volta repete-se quando está em causa o estatuto socio-económico. Se Ventura é considerado o candidato mais indicado para a Presidência da República pelos inquiridos da Classe D (23%), que tem menores rendimentos, e da Classe C2 (27%), Seguro toma a dianteira na Classe C1 (21%) e destaca-se na mais abastada Classe A/B (26%), que prefere Cotrim de Figueiredo (19%) ao líder do Chega (15%).Para o bom resultado de André Ventura, que supera António José Seguro tanto no Norte e no Sul e Ilhas, empata na Área Metropolitana de Lisboa, e fica atrás no Centro e na Área Metropolitana do Porto, contribui decisivamente o grau de apoio que obtém junto do eleitorado do Chega. Entre os que votaram no seu partido nas últimas legislativas, 73% consideraram que tem o melhor perfil para a Presidência da República, enquanto Seguro consegue igual com apenas 52% dos eleitores do PS, mesmo assim melhor do que Marques Mendes, que só consegue esse reconhecimento junto de 26% dos inquiridos que votaram na AD, pouco acima dos 25% que preferem Cotrim de Figueiredo, com António José Seguro e Gouveia e Melo a ficarem cada qual com 14%. Mesmo o líder do Chega é tido como tendo o melhor perfil por 8% dos inquiridos que há pouco mais de meio ano contribuíram para que Luís Montenegro continuasse a governar Portugal..Sondagem DN/Aximage: André Ventura e António José Seguro vão destacados a caminho da segunda volta.Ficha técnicaObjetivo do Estudo: Sondagem de opinião realizada pela Aximage - Comunicação e Imagem Lda. para o DN sobre as eleições presidenciais. Universo: Indivíduos maiores de 18 anos eleitores e residentes em Portugal.Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e região (4). A amostra consiste em 606 entrevistas efetivas: 565 entrevistas CAWI e 41 entrevistas CATI; 295 homens e 311 mulheres; 128 entre os 18 e os 34 anos, 146 entre os 35 e os 49 anos, 167 entre os 50 e os 64 anos e 165 para os 65 e mais anos; Norte 212, Centro 138, Sul e Ilhas 87, Área Metropolitana de Lisboa 169.Técnica: Aplicação online - CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - de um questionário estruturado a um painel de indivíduos quepreenchem as quotas pré-determinadas para os indivíduos com 18 ou mais anos; entrevistas telefónicas - metodologia CATI (ComputerAssisted Telephone Interviewing) do mesmo questionário devidamente adaptado ao suporte utilizado, ao sub-universo utilizado pelaAXIMAGE nos seus estudos políticos. O trabalho de campo decorreu entre 09 e 12 de janeiro de 2026. Taxa de resposta: 70,69%.Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 4,0%.Responsabilidade do estudo: Aximage - Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.