Leia aqui o DN desta sexta-feira, 16 de janeiro

A manchete do DN desta sexta-feira, edição de fim de semana, é uma sondagem DN/Aximage sobre as presidenciais:Seguro com 20 pontos de vantagem face a Ventura na segunda voltaCandidato apoiado pelo PS poderá repetir o que Mário Soares fez em 1986, tornando-se Presidente da República após o rival ser o mais votado na primeira volta. Inquiridos apontam António José Seguro como provável sucessor de Marcelo, apesar da ligeira vantagem de André Ventura no que toca a perfil.Ainda no tema presidenciais: Acusação de assédio na IL. "Ela disse-me que toda a gente sabia no grupo parlamentar"Na foto principal, a Venezuela:Trump almoça com Corina Machado, mas continua a apostar em Delcy RodríguezE na Justiça: Dois polícias acusados de tortura. Esquadra não tinha comando próprio