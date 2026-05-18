Revista de imprensa. As vendas de injeções para emagrecer e os prejuízos com contrabando de tabaco

O Público revela esta segunda-feira que os portugueses gastam 600 mil euros por dia nas novas injeções para emagrecer. Este jornal conta que em 2025, foram vendidas nas farmácias mais de meio milhão de embalagens e gastos 130 milhões de euros só em dois medicamentos. Neste ano, a procura está a subir: vendem-se mais de 2300 embalagens por dia.O jornal conta ainda que o o Ikea está a reiventar-se com lojas mais pequenas e aposta das renováveis e traz uma entrevista ao CEO do grupo Ingka-Ikea, Juvencio Maeztu, que vê em Portugal “enorme potencial de crescimento” para a maior retalhista mundial de mobiliário e decoração.O Jornal de Notícias diz que o contrabando de tabaco causa prejuizo ao Estado de 120 mil euros por dia. Segundo este jornal, a GNR apreendeu, em dois ano e meio, mais de 15 milhões de cigarros, dezenas de toneladas de produto contrabandeado e centenas de milhares de mililitros de líquido para "vaping".No Correio da Manhã o destaque vai para maus-tratos numa creche de Amares, onde crianças eram agredidas à vassourada e fechadas às escuras na arrecadação.Este jornal avança ainda que Aguiar-Branco tem 31 cargos ocultos no seu registo de interesses na Entidade para a Transparência (EpT). "Toda a informação sobre cargos exercidos, datas de início e termo de funções, remuneração, nome das entidades, local da sede e atividade exercida por estas está protegida por sigilo profissional", lê-se. “As funções em causa foram declaradas com indicação de que eram exercidas no âmbito da atividade de advogado, sujeita a deveres legais e deontológicos de sigilo profissional”, justificou o presidente da Assembleia da República. O Diário de Notícias destaca os incêndios de 2017, que custaram mil milhõe à economia..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 18 de maio.O Negócios conta que o Supremo dá nega a grandes fundos do BES e arrasa argumentação. "Sentença do processo-piloto de janeiro, que deu razão ao Banco de Portugal, motivou mais de uma dezena de recursos, cerca de cinco dos quais para o Supremo Tribunal Administrativo. Primeiro acórdão deste órgão confirma sentença e trava envio para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Em causa está passagem de 2.000 milhões de euros de obrigações seniores do Novo Banco de novo para o BES, em 2015", explica.Este económico raz tambem uma entrevista, feita em parceria com a Antena 1, ao CEO do BCP, Miguel Maya, que concorda com diminuição da taxa de esforço no crédito à habitação.O Eco traz também uma entrevista com este administrador, que diz: “Gostaria muito de continuar com a Sonangol e com a Fosun, mas o banco está preparado”.