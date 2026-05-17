Leia aqui o DN desta segunda-feira, 18 de maio

Grandes fogos do Centro levaram até 40% da faturação do turismo. Esta é a manchete da edição desta segunda-feira, 18 de maio, do Diário de Notícias.No ano de 2017, de má memória, nível de destruição e de fatalidades foi trágico e recorde a nível europeu, tendo custado à economia portuguesa qualquer coisa como “mil milhões de euros”, indica um novo estudo do BCE. Pior: destruição propagou-se no tempo.Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo: .O destaque fotográfico vai para uma investigação DN relacionada com as más condições nas prisões. “O mais importante é isto ser exposto. Porque o que se passa aqui é desumano”Outros temas:CDS. Nuno Melo avisa PSD que o partido “quer ser maior no futuro”PSD. Montenegro avança hoje com 3.ª moçãoApoios. 200 empresas recebem benefício fiscal para alojar trabalhadoresIsrael. Divisão na coligação de Netanyahu na iminência de eleições antecipadasPaladinos CF: Brasileiros fundam clube para unir imigrantes pelo futebol no interior de PortugalSara da Costa: “Na Áustria, há mais homens chamados Franz presidentes de câmara do que mulheres”Futebol feminino. Benfica vence Taça de Portugal no primeiro clássico feminino com FC Porto Festival. Cinema japonês à conquista de Cannes