Em junho de 2017, incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande e alastrou a concelhos vizinhos provocou 66 mortos e 253 feridos, sete dos quais graves, e destruiu meio milhar de casas, 261 das quais habitações permanentes, 50 empresas e 53 mil hectares de território.
Em junho de 2017, incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande e alastrou a concelhos vizinhos provocou 66 mortos e 253 feridos, sete dos quais graves, e destruiu meio milhar de casas, 261 das quais habitações permanentes, 50 empresas e 53 mil hectares de território.Foto: Rui Oliveira / Global Imagens
Economia

Grandes incêndios consumiram até 40% da faturação do sector de hotelaria e turismo do Centro

No ano de 2017, de má memória, nível de destruição e de fatalidades foi trágico e recorde a nível europeu, tendo custado à economia portuguesa “mil milhões de euros”, indica um novo estudo do BCE.
Luís Reis Ribeiro
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