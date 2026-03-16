Revista de imprensa. As empresas que inundam a Justiça e os estágios pagos por estudantes do privado
Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Revista de imprensa. As empresas que inundam a Justiça e os estágios pagos por estudantes do privado

Leia os destaques da imprensa desta segunda-feira, 16 de março.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

A Hefesto, o BCP e a Intrum lideram pódio de 82 empresas que mais acções puseram em Portugal em 2025, segundo avança o Público esta segunda-feira, 16 de março, citando a lista anual que o portal Citius publica. De acordo com o jornal, os grandes litigantes pagam taxa agravada, mas número mantém-se constante.

Neste diário pode ainda ler-se que no teto da Igreja dos Jerónimos há 15 medalhões de cobre pintados que mal conhecíamos. Um trabalho a propósito de se estar na reta final do restauro da igreja do monumento nacional, "13 anos e três milhões de euros depois".

O jornal traz ainda uma entrevista a Dmitro Kuleba, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, que defende que “a chave para a paz na Ucrânia não está em Washington, mas sim na Europa”.

O Jornal de Notícias escreve que estudantes do privado pagam por estágios nos centros de saúde e hospitais. O setor queixa-se de discriminação e pondera recorrer ao Tribunal Constitucional.

No Correio da Manhã lê-se que o Governo assina contratos com acusado de corrupção. De acordo com este jornal, a Secretaria-Geral do Governo contratou, quatro vezes, a Bravantic, antiga Informantem, que tem como seu CEO Pedro Rosa Gil, que está acusado de corrupção ativa sobre autarcas do PSD. O visado diz que está inocente.

Este jornal diz ainda que Secretário de Estado da Gestão da Saúde assinou o despacho que abriu a porta à criação de uma unidade de Cirurgia Cardíaca na ULS de Santo António, no Porto, mas é amigo pessoal do diretor de Cirurgia deste hospital.

No Diário de Notícias, os diretores escolares defendem que os exames dos alunos sem aulas devem valer menos na nota final.

Revista de imprensa. As empresas que inundam a Justiça e os estágios pagos por estudantes do privado
Leia aqui o DN desta segunda-feira, 16 de março

Negociações com vista a um entendimento quanto ao pacote laboral prosseguem esta segunda-feira. O Negócios diz que o Governo recua no despedimento por justa causa mas insiste nos ilegais.

revista de imprensa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt