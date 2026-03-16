Revista de imprensa. As empresas que inundam a Justiça e os estágios pagos por estudantes do privado

A Hefesto, o BCP e a Intrum lideram pódio de 82 empresas que mais acções puseram em Portugal em 2025, segundo avança o Público esta segunda-feira, 16 de março, citando a lista anual que o portal Citius publica. De acordo com o jornal, os grandes litigantes pagam taxa agravada, mas número mantém-se constante.Neste diário pode ainda ler-se que no teto da Igreja dos Jerónimos há 15 medalhões de cobre pintados que mal conhecíamos. Um trabalho a propósito de se estar na reta final do restauro da igreja do monumento nacional, "13 anos e três milhões de euros depois".O jornal traz ainda uma entrevista a Dmitro Kuleba, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, que defende que “a chave para a paz na Ucrânia não está em Washington, mas sim na Europa”.O Jornal de Notícias escreve que estudantes do privado pagam por estágios nos centros de saúde e hospitais. O setor queixa-se de discriminação e pondera recorrer ao Tribunal Constitucional.No Correio da Manhã lê-se que o Governo assina contratos com acusado de corrupção. De acordo com este jornal, a Secretaria-Geral do Governo contratou, quatro vezes, a Bravantic, antiga Informantem, que tem como seu CEO Pedro Rosa Gil, que está acusado de corrupção ativa sobre autarcas do PSD. O visado diz que está inocente.Este jornal diz ainda que Secretário de Estado da Gestão da Saúde assinou o despacho que abriu a porta à criação de uma unidade de Cirurgia Cardíaca na ULS de Santo António, no Porto, mas é amigo pessoal do diretor de Cirurgia deste hospital.No Diário de Notícias, os diretores escolares defendem que os exames dos alunos sem aulas devem valer menos na nota final..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 16 de março.Negociações com vista a um entendimento quanto ao pacote laboral prosseguem esta segunda-feira. O Negócios diz que o Governo recua no despedimento por justa causa mas insiste nos ilegais.