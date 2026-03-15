Alunos que estiveram muito tempo sem professores podem ser prejudicados nos exames.
Alunos que estiveram muito tempo sem professores podem ser prejudicados nos exames.Gerardo Santos/Global Imagens
Sociedade

Exames dos alunos sem aulas devem pesar menos na nota final, defendem diretores das escolas

Representante dos diretores escolares defende que encontrar uma solução para os estudantes com elevado número de aulas em falta deve ser uma prioridade. Professores e pais pedem aulas extra.
Cynthia Valente
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