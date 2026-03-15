Leia aqui o DN desta segunda-feira, 16 de março

Exames dos alunos sem aulas devem valer menos na nota final, defendem diretores. Esta é a manchete da edição desta segunda-feira, 16 de março, do Diário de Notícias.Diretores escolares dizem que o Ministério da Educação deve encontrar uma solução justa para os estudantes com elevado número de aulas em falta. Uma proposta é fazer com que os seus exames tenham uma ponderação diferente na nota. Professores e pais pedem aulas-extra para alunos que ficaram sem aulas. Descarregue no link abaixo a edição completa:.A foto de capa vai para a crise causada pela guerra no Médio Oriente. Preços de combustíveis subsidiados galgam em Portugal, mas em Malta estão congelados.Outros destaques:Entrevista a Carlos Eduardo Reis: “Nunca envolvi Luís Montenegro neste ato eleitoral. Percebo quem o tenha feito”Ventura garante decisão interna no Chega sobre Bruno MascarenhasGuerra. Coligação naval de Trump para libertar Ormuz recebida sem entusiasmoRâguebi. Portugal derruba hegemonia da Geórgia e volta a ser campeão europeu, 22 anos depoisEntrevista a Vinícius Lages: “Vamos identificar um ‘portfólio’ de soluções para a diáspora brasileira”Espetáculo. ‘Filodemo’, uma comédia de Camões para celebrar o Dia Mundial do Teatro