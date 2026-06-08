Revista de imprensa. Arrendamento acessível com isenções por fiscalizar e apoios do mau tempo por chegar

O Público avança esta segunda-feira, 8 de junho, que o IHRU não fiscaliza isenções fiscais no arrendamento acessível. "Em vigor desde 2019, o Programa de Apoio ao Arrendamento, que dá isenções fiscais aos proprietários que pratiquem rendas acessíveis, só tem cerca de mil contratos ativos. IHRU não os fiscaliza", lê-se. Ou seja, segundo o jornal, não se sabe se existe, ou não, atribuição indevida de benefícios.O Público destaca ainda que a consultora de Eurico Castro Alves, antigo presidente do Infarmed, ex-secretário de Estado da Saúde e ex-coordenador do Plano de Emergência e Transformação na Saúde do atual Governo, apresentou traficante acusado de ligações ao PCC para negócio de cannabis.O Jornal de Notícias diz que milhares de lesados pelo mau tempo não terão apoios até ao fim do mês. "Os municípios da Marinha Grande e de Leiria não conseguem concluir, até 30 de junho, a análise de mais de 14 mil candidaturas (3365 na Marinha Grande e 10.808 em Leiria) a apoios até dez mil euros para reconstruir habitações danificadas, apresentadas por munícipes lesados pelas tempestades no início do ano", lê-se. O Correio da Manhã avança que o Fisco segue rasto dos pagamentos no futebol. Diz que o Fisco pede dados a vários países sobre pagamentos de clubes a jogadores e treinadores e que o objetivo é seguir o percurso do dinheiro, por suspeitas de fraude fiscal.No Diário de Notícias destaca-se que, no ano passado, se registaram seis crimes por dia cntra elementos da PSP e GNR..Leia o DN desta segunda-feira, 08 de junho.O Negócios diz que mais de 200 empresas foram multadas por falharem auditoria no que respeita a desigualdade salarial. "Última ação para cumprimento da Lei da Igualdade Salarial visou quatro mil empresas, mas quase metade delas não avançaram com plano de avaliação - e eventual correção - de diferenças salariais exigido. ACT diz ter multado 201", avança.O Eco resume tudo o que se sabe sobre a nova Prestação Social Única, explcando que o Governo deixa por definir vários pontos, como o valor de referência do apoio, remetendo-o para uma portaria posterior.