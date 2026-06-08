Revista de imprensa. Arrendamento acessível com isenções por fiscalizar e apoios do mau tempo por chegar
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Sociedade

Revista de imprensa. Arrendamento acessível com isenções por fiscalizar e apoios do mau tempo por chegar

Leia os destaques da imprensa desta segunda-feira, 8 de junho.
Sofia Fonseca
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O Público avança esta segunda-feira, 8 de junho, que o IHRU não fiscaliza isenções fiscais no arrendamento acessível. "Em vigor desde 2019, o Programa de Apoio ao Arrendamento, que dá isenções fiscais aos proprietários que pratiquem rendas acessíveis, só tem cerca de mil contratos ativos. IHRU não os fiscaliza", lê-se. Ou seja, segundo o jornal, não se sabe se existe, ou não, atribuição indevida de benefícios.

O Público destaca ainda que a consultora de Eurico Castro Alves, antigo presidente do Infarmed, ex-secretário de Estado da Saúde e ex-coordenador do Plano de Emergência e Transformação na Saúde do atual Governo, apresentou traficante acusado de ligações ao PCC para negócio de cannabis.

O Jornal de Notícias diz que milhares de lesados pelo mau tempo não terão apoios até ao fim do mês. "Os municípios da Marinha Grande e de Leiria não conseguem concluir, até 30 de junho, a análise de mais de 14 mil candidaturas (3365 na Marinha Grande e 10.808 em Leiria) a apoios até dez mil euros para reconstruir habitações danificadas, apresentadas por munícipes lesados pelas tempestades no início do ano", lê-se. 

O Correio da Manhã avança que o Fisco segue rasto dos pagamentos no futebol. Diz que o Fisco pede dados a vários países sobre pagamentos de clubes a jogadores e treinadores e que o objetivo é seguir o percurso do dinheiro, por suspeitas de fraude fiscal.

No Diário de Notícias destaca-se que, no ano passado, se registaram seis crimes por dia cntra elementos da PSP e GNR.

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Leia o DN desta segunda-feira, 08 de junho

O Negócios diz que mais de 200 empresas foram multadas por falharem auditoria no que respeita a desigualdade salarial. "Última ação para cumprimento da Lei da Igualdade Salarial visou quatro mil empresas, mas quase metade delas não avançaram com plano de avaliação - e eventual correção - de diferenças salariais exigido. ACT diz ter multado 201", avança.

O Eco resume tudo o que se sabe sobre a nova Prestação Social Única, explcando que o Governo deixa por definir vários pontos, como o valor de referência do apoio, remetendo-o para uma portaria posterior.

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