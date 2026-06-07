Leia o DN desta segunda-feira, 08 de junho

A segurança das forças policiais faz manchete do DN deste dia:Seis crimes por dia contra elementos da PSP e da GNRNo ano passado, em conjunto, os agentes da PSP e os militares da GNR foram vítimas de 2189 crimes. Algumas das agressões levaram ao internamento. Presidente da República já alertou para “episódios preocupantes de agressões a agentes das forças de segurança”.Na foto principal, as comemorações do 10 de junho:Seguro no Luxemburgo: diáspora, língua portuguesa, inclusão e EuropaDescarregue no link abaixo a edição completa do DN:.Veja a primeira página em detalhe: