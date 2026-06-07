´Bodycams’ podem ser dissuasoras em caso de tentativa de agredir elementos das forças de segurança.
´Bodycams’ podem ser dissuasoras em caso de tentativa de agredir elementos das forças de segurança.FOTO: ARTUR MACHADO/GLOBAL IMAGENS
Sociedade

Todos os dias, seis elementos das forças de segurança são alvo de crimes

No ano passado, os agentes da PSP e os militares de GNR foram vítimas de 2189 crimes. Presidente da República já alertou para “episódios preocupantes de agressões a agentes das forças de segurança”.
Carlos Ferro
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