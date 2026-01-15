Revista de imprensa. Agentes da PSP terão simulado a crucificação de uma mulher

Os dois agentes da PSP que agrediram dois sem-abrigo suspeitos de furto e introduziram um bastão no ânus de um deles também são suspeitos de terem simulado a crucificação de uma mulher na Esquadra do Rato, em Lisboa. A informação faz esta quinta-feira, 15 de janeiro, manchete do Jornal de Notícias, que diz ainda que estes agentes estão acusados de crimes de tortura, abuso de poder, violação, ofensas à integridade física, entre outros, cometidos contra toxicodependentes, sem-abrigo e estrangeiros. Terão partilhado vídeo das agressões com colegas através do Whatsapp..Dois agentes da PSP acusados de crimes de tortura e violação. Agressões filmadas e uma das vítimas terá sido sodomizada. Este mesmo tema está também em destaque no Expresso, que detalha pormenores da acusação a estes dois agentes, revelada pela SIC Notícias na quarta-feira, que se encontram em prisão preventiva, e que diz que o inquérito teve início com uma denúncia da própria direção nacional da PSP.O JN avança também que ainda há cerca de 23 mil alunos sem todos os professores.O Público destaca que mais de um terço dos médicos com horas extra ultrapassa o limite anual. "Dos quase 23 mil médicos com trabalho suplementar realizado, 8330 já tinham ultrapassado em Novembro o limite anual de horas extras a que estão obrigados por lei. Sindicatos defendem mais recursos", lê-se.O Correio da Manhã diz que um inspetor da ASAE disparou sobre o amante da mulher na Marinha Grande.No Diário de Notícias o destaque vai para o barómetro DN/Aximage, segundo o qual Ventura e Seguro vão destacados a caminho da segunda volta das presidenciais..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 15 de janeiro.O Negócios avança que os CTT preparam entrada numa nova geografia até 2028. Em entrevista, o CEO João Bento dá como provável que o peso do expresso e encomendas nas receitas supere mais de 50% e a chegada a um novo país dentro de três anos.O Eco diz-nos aquilo que pensam os candidatos presidenciais sobre economia. Um ponto reúne unanimidade: os cinco à frente nas sondagens querem menos Estado.