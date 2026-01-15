Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Revista de imprensa. Agentes da PSP terão simulado a crucificação de uma mulher
Revista de imprensa. Agentes da PSP terão simulado a crucificação de uma mulher

Leia os destaques da imprensa desta quinta-feira, 15 de janeiro.
Os dois agentes da PSP que agrediram dois sem-abrigo suspeitos de furto e introduziram um bastão no ânus de um deles também são suspeitos de terem simulado a crucificação de uma mulher na Esquadra do Rato, em Lisboa. A informação faz esta quinta-feira, 15 de janeiro, manchete do Jornal de Notícias, que diz ainda que estes agentes estão acusados de crimes de tortura, abuso de poder, violação, ofensas à integridade física, entre outros, cometidos contra toxicodependentes, sem-abrigo e estrangeiros. Terão partilhado vídeo das agressões com colegas através do Whatsapp.

Dois agentes da PSP acusados de crimes de tortura e violação. Agressões filmadas e uma das vítimas terá sido sodomizada

Este mesmo tema está também em destaque no Expresso, que detalha pormenores da acusação a estes dois agentes, revelada pela SIC Notícias na quarta-feira, que se encontram em prisão preventiva, e que diz que o inquérito teve início com uma denúncia da própria direção nacional da PSP.

O JN avança também que ainda há cerca de 23 mil alunos sem todos os professores.

O Público destaca que mais de um terço dos médicos com horas extra ultrapassa o limite anual. "Dos quase 23 mil médicos com trabalho suplementar realizado, 8330 já tinham ultrapassado em Novembro o limite anual de horas extras a que estão obrigados por lei. Sindicatos defendem mais recursos", lê-se.

O Correio da Manhã diz que um inspetor da ASAE disparou sobre o amante da mulher na Marinha Grande.

No Diário de Notícias o destaque vai para o barómetro DN/Aximage, segundo o qual Ventura e Seguro vão destacados a caminho da segunda volta das presidenciais.

Leia aqui o DN desta quinta-feira, 15 de janeiro

O Negócios avança que os CTT preparam entrada numa nova geografia até 2028. Em entrevista, o CEO João Bento dá como provável que o peso do expresso e encomendas nas receitas supere mais de 50% e a chegada a um novo país dentro de três anos.

O Eco diz-nos aquilo que pensam os candidatos presidenciais sobre economia. Um ponto reúne unanimidade: os cinco à frente nas sondagens querem menos Estado.

