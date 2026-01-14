Leia aqui o DN desta quinta-feira, 15 de janeiro

Barómetro DN/Aximage para as eleições presidenciais faz manchete do DN:Ventura e Seguro vão destacados a caminho da segunda voltaA poucos dias das eleições presidenciais, líder do Chega e antigo secretário-geral do PS estão a mais de oito pontos dos adversários mais próximos, Cotrim de Figueiredo, Marques Mendes e Gouveia e Melo. Há 14,1% de indecisos.Na foto principal, a natalidade em Portugal:Mais 3077 bebés em 2025. “Pode ser sinal da inversão da tendência de descida”, diz demógrafaE ainda se sublinha: Ambiente. Mais de sete mil crimes em 2025 e 60 milhões em coimasDescarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: