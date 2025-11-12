Revista de imprensa. Acordo entre Uber e UGT, desacordo entre Relação e PGR e novas regras do IUC

O Público destaca esta quarta-feira, 12 de novembro, que um acordo entre Uber e UGT garante salário mínimo e proteção na doença a motoristas e estafetas. Este protocolo abre a porta à sindicalização no Sindel, mediante o pagamento de uma quota mensal mínima de 6,52 euros. Alternativa é aderir ao protocolo e pagar 1,5 euros mensais, escreve o jornal, que avança também que os centros de saúde com regras especiais para zonas despovoadas podem avançar em 18 meses. A proposta pretende que mais unidades possam surgir em zonas com menos de 100 habitantes por km2, um índice de envelhecimento superior a 200 e uma distância ao hospital superior a 20 km ou 30 minutos.O Expresso dá destaque à Operação Influencer. Diz que a Relação desmente PGR e garante que não há "qualquer recurso" pendente naquele tribunal. Amadeu Guerra justificara o atraso na conclusão deste caso com "um recurso interposto pelos arguidos" que ainda estaria a "ser apreciado" na Relação de Lisboa.O Jornal de Notícias escreve que 20 mil contribuintes vão pagar imposto automóvel duas vezes em apenas três meses devido a alterações nas regras de liquidação. A medida é votada no Parlamento em dezembro para entrar em vigor já no próximo ano. O jornal explica que quem possui matrícula registada em dezembro é prejudicado pela antecipação do IUC para fevereiro. O Governo já garantiu que não há aumento do valor e que a medida serve para que pessoas “não se esqueçam” de pagar.O Correio da Manhã avança que o partido ADN paga uma avença mensal a Joana Amaral Dias. O presidente Bruno Fialho desmente, mas admite pagamento à empresa do marido da psicóloga/candidata.No site da CNN Portugal é possível ler que inspetores da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde estão em vários hospitais a varrer dados para ver se há mais casos como o do serviço de dermatologia do Hospital de Santa Maria, onde um médico recebeu mais de 700 mil euros em dois anos por cirurgias adicionais.No Diário de Notícias destacamos que as agências de rating preveem regresso aos défices mas mantêm elogios a Portugal e antecipamos o Plano Estratégico para o Desporto a 12 anos que o Governo vai apresnetar..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 12 de novembro.O Negócios diz que a Alemanha faz tremer o negócios dos componentes automóveis. E explica: As exportações da indústria portuguesa de componentes têm vindo a encolher, registando já uma quebra de 3,7% em 2025. Europa, o principal destino, está a travar a fundo, com a Alemanha a carregar no pedal.O Eco destaca que o IMI sobe 4,5% na habitação e 6% nos serviços, comércio e indústria para os prédios que sejam alvo da atualização trianual automática do Valor Patrimonial Tributário (VPT) que é feita pelo Fisco, segundo a portaria, publicada esta terça-feira em Diário da República, que atualiza os coeficientes de desvalorização da moeda de acordo com a inflação.