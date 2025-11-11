Leia aqui o DN desta quarta-feira, 12 de novembro

"Agências de rating preveem regresso aos défices, mas mantêm elogios a Portugal". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. O Governo está a dramatizar ao máximo as pressões da oposição que, a seu ver, podem fazer descarrilar a meta de excedente orçamental prevista para 2026, de 0,1% do PIB. No entanto, dois dos principais avaliadores (Fitch e Scope) indicam que continua tudo OK e que convivem bem com défices “pequenos” no ano que vem. A Fitch prevê um défice de 0,7%, a Scope projeta um saldo negativo de 0,3%.Em destaque na fotografia principal de capa, podemos ler que o "Governo vai apresentar plano estratégico do desporto para os próximos 12 anos".Descarregue o pdf com a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.Outros destaques: - Ativista cigano José Fernandes: “Se Salazar fosse vivo já tinha mandado prender André Ventura”.- Lisboa: Moedas toma posse, exige polícias a Montenegro e não responde ao Chega.- Justiça: Operação Marquês suspensa mesmo com risco de prescrição de crimes.- EUA: “Combater fogo com fogo”. Democratas usam as armas de Trump contra Trump.- Entrevista. Jafar Panahi: “Nos meus filmes, o importante é o fator humano”.- Angola: “Ainda há muito por fazer”. João Lourenço pede fim das disputas partidárias.