Governo vai apresentar Plano Estratégico para o Desporto a 12 anos. Nasceu de um estudo com 100 medidas

O Governo vai apresentar na próxima semana o Plano Estratégico para o Desporto em Portugal a 12 anos, que resulta de um estudo encomendado à consultora PWC. Segundo soube o DN, o documento inicial tem 100 medidas e atravessa todas as áreas do setor. Desde o Desporto Escolar ao Alto-Rendimento, centrando atenções numa mudança estrutural e e de organização da pirâmide desportiva, a começar no aumento dos fracos níveis de prática de atividade física e desportiva da população portuguesa (na ordem os 78%) e da literacia motora e desportiva.A consultora PWC ouviu dezenas de especialistas na construção do Plano Estratégico, mas sem o orçamentar. Algumas fontes ouvidas pelo DN, e que estiveram envolvidas de alguma forma na elaboração do documento, defendem que o objetivo nunca foi colocar um custo em cada medida, mas sim planificar e estruturar. Mas também há quem considere inútil avançar com medidas ou propor mudanças estruturais sem saber o que isso custa aos cofres do País.A orçamentação envolve vários ministérios, como o da Saúde, Economia, Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e não apenas o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, liderado por Margarida Balseiro Lopes.Nesta altura, segundo soube o DN, o Governo está a finalizar a seleção das medidas, de entre as 100 que resultaram dessa auscultação de entidades e pessoas envolvidas de alguma forma no setor, para depois apresentar o plano final com as propostas que irão avançar para consulta pública e a orçamentação total das mesmas.Pensar o futuro envolve tecnologia, inovação e digitalização e até uma revisão legislativa em matérias de integridade das competições e do combate à violência no desporto. O reforço de medidas de apoio ao pós-carreira, o paralímpismo, bem como uma revisão de política de governança e financiamento do Desporto foram estruturadas. Se avançam ou não, essa é uma decisão do Estado português.Pensar a três ciclos olímpicosO plano resulta de uma ideia apresentada pelo Executivo de Luís Montenegro em dezembro de 2024. Já em maio deste ano, o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, reafirmou, na sede do Comité Olímpico de Portugal , durante a tomada de posse da nova Comissão de Atletas Olímpicos, a intenção de pensar o desporto a longo prazo. Nessa altura o governante defendeu que a ideia carecia de um “compromisso, no mínimo, de 12 anos, três ciclos olímpicos, com atualizações cíclicas e regulares a cada dois anos”.O plano será apresentado, para a semana, no Conselho Nacional do Desporto, órgão de aconselhamento à política desportiva do Governo, onde têm assento, além de um membro do Executivo responsável pela área do Desporto, o presidente do Instituto do Desporto de Portugal, representantes de seis ministérios, das regiões autónomas, da Associação Portuguesa de Municípios, dos Comités Olímpico e Paralímpico e da Confederação do Desporto de Portugal e o Movimento Associativo Desportivo.Segue-se depois um Conselho de Ministros especial e dedicado Desporto, que deve ser no dia 20, com o Governo a apresentar o Plano Estratégico para o Desporto em Portugal a 12 anos.isaura.almeida@dn.pt