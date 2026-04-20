Revista de imprensa. A taxa de conclusão do Secundário que caiu e as viaturas de emergência paradas

O Público avança esta segunda-feira, 20 de abril, que a taxa de conclusão do secundário caiu a pique e recuou para níveis pré-covid: diminuiu 10,7 pontos percentuais Segundo o jornal, estes dados ajudam a explicar a quebra de candidatos e colocados no superior. Neste jornal lê-se ainda que o “buraco” deixado pelo Banco Espírito Santo, que caiu e, 2014, supera 11 mil milhões de euros. "O passar dos anos faz o efeito de choque aumentar, porque os juros dos créditos por pagar vão-se acumulando", diz.O Jornal de Notícias destaca que a falta de médicos deixa viaturas de emergência paradas durante dez mil horas. "O ano de 2025 registou uma taxa de inoperacionalidade de 2,61% nas 44 viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER), o equivalente a 10.080 horas. Foram mais 2427 horas do que em 2024 e um crescimento de 32%", lê-se.O Correio da Manhã escreve que a Altice revogou a venda de dois imóveis a uma firma que será controlada por Hernâni Vaz Antunes, arguido no processo 'Operação Picoas', por 5,5 milhões de euros.No Diário de Notícias o destaque vai para uma sondagem segundo a qual a maioria discorda de Luís Montenegro de que o país esteja melhor e acredita que a situação piorou..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 20 de abril.O Negócios conta que os contratos até 950 mil euros nem sequer têm de ser comunicados ao Tribunal de Contas. "Visto prévio, que agora é obrigatório acima dos 750 mil euros, passa para 10 milhões. Restantes contratos terão de ser comunicados, para possível fiscalização, mas só a partir de 950 mil euros. Ao mesmo tempo, o Governo alarga os prazos dos vistos tácitos. E quer mais dois juízes para reforçar auditoria", lê-se.O Expresso escreve que Nélson Vassalo alegou que queria atirar o cocktail molotov contra as escadarias da Assembleia da República. "Um manual de guerrilha urbana descarregado no computador, uma 'pegada' digital num site anarquista, bem como autocolantes e cartazes com slogans 'F.. the Fascists', levaram o MP a indiciar o designer de 39 anos por crimes de terrorismo", diz o jornal.