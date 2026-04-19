Leia aqui o DN desta segunda-feira, 20 de abril

"O país está melhor? Maioria discorda de Montenegro e acredita que a situação vai piorar". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 20 de abril. Primeiro-ministro, dois anos após tomar posse, considerou que "o país está melhor e os portugueses também", mas 68% dos inquiridos no barómetro DN/Aximage não partilham dessa visão. Nem mesmo os que votaram PSD e CDS nas últimas legislativas. Em destaque fotográfico nesta primeira página está o triunfo do Benfica frente ao Sporting em Alvalade. "Rafa decide dérbi no último suspiro e dá vitória ao Benfica"Descarregue a edição eletrónica do jornal:. Outros títulos: Presidente do Brasil em Portugal. Imigração vai ser tema nas reuniões de Lula com Montenegro e Seguro.Guerra. Trump volta a ameaçar com destruição total de infraestruturas se Irão não reabrir estreito.Investigação. Nomes de crianças e morte de Odair: MP nunca ouviu os deputados do Chega, mas impôs segredo de justiça.Visita. "Que Deus abençoe Angola": Papa apela à reconciliação, ao diálogo e à esperança.Cinema. Cinemateca revisita memórias da Reforma Agrária (Pág. 24).Cultura. Serge Ioan Celebidachi: "Foi emocionante ele descobrir que o pai era o seu maior fã como maestro" DN Brasil. Entrevista: Crime organizado "aperfeiçoa-se em velocidade maior" do que polícia Opinião. Zeynep Tinaz Redmont: Lisboa: o porto seguro de ontem e de hoje.Evento DN/PwC. Uma empresa maior é mais competitiva e paga melhor? Assista ao debate no dia 22