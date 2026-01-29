Revista de imprensa. A noite épica no futebol após um dia marcado pela destruição

As imagens da destruição prpvocada pela passagem da depressão Kristin na madrugada de quarta-feira dominam as primeiras páginas dos jornais desta quinta, 29 de janeiro. A tempestade provocou, pelo menos, cinco vítimas mortais e deixou a região de Leiria desligada do resto do mundo, sem energia e comunicações, como se lê no Público. "Foi pior do que o apagão".No Jornal de Notícias destaque ainda para a noite histórica nos duelos ibéricos, ou seja para a vitória do Benfica frente ao Real Madrid (4-2) e do Sporting frente ao Athletic Bilbau (2-3). Jogos que dominam as primeiras páginas dos desportuvos. "Brutal", escreve a Bola; "Arrepiante", diz o Record; "Épico", titula o Jogo.No Correio da Manhã, destaque também para a morte do administrador do BCI Pedro Ferraz Reis em Moçambique, que, diz o jornal, terá recebido ameaças de morte. O corpo do banqueiro português chegou esta quarta-feira a Portugal.No Diário de Notícias lê-se que o concurso exraordinário coloca apenas 395 novos professores..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 29 de janeiro.A revista Sábado fala de mais uma nomeação polémica em Albufeira: Candidata do Chega nomeada chefe de divisão. "Depois da irmã do presidente (nova adjunta), do militante Hugo Aires (novo diretor do departamento), é a vez de uma candidata nas listas do partido, nomeada chefe da Divisão de Águas e Saneamento", lê-se.O Negócios diz que metade dos CEO da construção chumba políticas de habitação. "Barómetro da Indústria da Construção, da Fundação Mestre Casais, revela que o setor perdeu confiança na economia em 2025 e atribui o crescimento que regista à pressão do mercado privado e não ao Estado", diz.Realça ainda que chuva e vento fazem cair preços da eletricidade para mínimos. "Produção hídrica e eólica em níveis excecionais, impulsionada por uma sucessão de tempestades, garante abastecimento interno, reforça exportações e empurra preços do mercado grossista para mínimos históricos, apesar da fraca produção solar típica do inverno", lê-se.