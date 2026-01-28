Concurso extraordinário foi direcionado para as zonas mais carenciadas de professores.
Concurso extraordinário: maioria dos professores colocados não são novos no sistema e já estavam a dar aulas

Segundo a Fenprof, das 1639 vinculações do último concurso de docentes, 75,9% são de professores que já lecionavam à data da candidatura. O sindicato alerta que número real de novos docentes é 395.
Cynthia Valente
