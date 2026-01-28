Benfica consegue o 'milagre' em noite também perfeita para o Sporting

Benfica e Sporting alcançaram marcantes vitórias na cimeira ibérica de ontem, da derradeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. Se os leões tiveram o mérito de assegurar o apuramento direto para os oitavos de final, os encarnados operaram um autêntico milagre, ao conseguir a qualificação para o playoff devido a um golo do seu guarda-redes no último lance do jogo. Numa noite com 18 jogos à mesma hora e alterações constantes na classificação a fazer lembrar a… Eurovisão, o conjunto orientado por José Mourinho esteve a perder na Luz com o Real Madrid e deu a volta (4-2), mas só o golo de Trubin no último suspiro valeu a qualificação. Antes Mbappé havia bisado para os merengues, enquanto Schjelderup (duas vezes) e Pavlidis marcaram para os encarnados, que no playoff vão defrontar o Inter de Milão ou o… Real Madrid.. Noutra catedral, a de San Mamés, os leões recuperaram duas vezes de desvantagem e venceram por 3-2 num campo tradicionalmente difícil até para os maiores emblemas espanhóis, resultado que lhes permitiu concluir a fase de liga na 7.ª posição, à frente de, por exemplo, Manchester City, Real Madrid ou PSG. Diomande, Trincão e Alisson marcaram os golos do Sporting, que nos oitavos vão defrontar um de quatro adversários: Real Madrid, Inter, Bodo/Glimt ou… Benfica.