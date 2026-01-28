Leia aqui o DN desta quinta-feira, 29 de janeiro

Concurso extraordinário coloca apenas 395 novos professoresSegundo a Fenprof, das 1639 vinculações realizadas no último concurso de docentes, 75,9% correspondem a professores que se encontravam a lecionar à data da candidatura. A plataforma sindical alerta que o número real de novos docentes foi de 395.Este é o tema principal da edição do DN desta quinta-feira, mas o grande destaque fotográfico vai para a tempestade que está a assolar Portugal continental: Mau tempo. Cinco mortes e muita destruição E ainda se sublinha, nas presidenciais: Da revisão constitucional ao Parlamento. O que mudou nas mensagens de Seguro e Ventura? Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Veja em detalhe a primeira página deste dia: