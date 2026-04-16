Revista de imprensa. A falta de efetivos para a Brigada de Trânsito e o homem que atirou cocktail molotov

O regresso da Brigada de Trânsito da GNR, anunciada ontem pelo ministro da Administração Interna, está em destaque no Público desta quinta-feira. Segundo o jornal, em 2009, antes da Brigada de Trânsito acabar, existiam na GNR 2300 militares afetos a esta área. Actualmente são cerca de 1300, ou seja, menos 43%. Um assunto que também está em destaque no Diário de Notícias, que avança que a GNR precisa do dobro dos militares..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 16 de abril.No Expresso lê-se que um ataque informático expõs na 'darkweb' os segredos de uma das maiores empresas da Bolsa portuguesa, a Navigator. A empresa de pasta e papel reportou o crime às autoridades.O Jornal de Notícias escreve que redes de imigração ilegal usam Portugal para entrar na Europa. Os dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2025 revelam mais apreensões de documentos falsos. PSP afirma que tal se deve à sua maior eficácia nas fronteiras.O Correio da Manhã destaca que o homem que atirou um cocktail molotov na manifestação Marcha pela Vida e que foi ontem novamente detido radicalizou-se nos Estados Unidos e é militante do PS. Diz o jornal que José Luís Carneiro quer expulsá-lo das fileiras do partido.O Negócios avança que Portugal "ataca" projetos de 500 milhões na UE na área da defesa. E explica que Portugal participa em 16 dos 57 projetos selecionados pelo Fundo Europeu de Defesa, os quais envolvem investimentos superiores a 500 milhões de euros nesta indústria.Um assunto que também é desenvolvido no Eco, o qual avança ainda que Fundo do Qatar tem pipeline de investimentos de 150 milhões em Portugal.