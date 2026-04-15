Leia aqui o DN desta quinta-feira, 16 de abril

Portugueses batem recorde na compra de viagens para o estrangeiro este verãoEsta é a manchete do DN deste dia. Apesar da subida da inflação e dos preços da energia, devido à guerra no Irão, a venda de pacotes de férias disparou 20% face a 2024, um novo máximo histórico. Desvio de fluxos turísticos, devido ao conflito, inflaciona preços no Algarve e leva portugueses a optar por destinos mais baratos, como as Caraíbas e a Tunísia. Na foto principal, as praias na Costa da Caparica:Praias vão ser fechadas, à vez, para repor areiaAinda se sublinha, a Guerra: Mediação aproxima posições de EUA e Irão antes de nova ronda negocialDescarregue no link abaixo a edição completa do DN:.Veja a primeira em detalhe: