Revista de imprensa. A dívida do Estado às empresas de transportes e as emissões de gases de estufa

Em 2025, emitimos 10% mais gases de estufa do que no ano do Acordo de Paris, escreve esta quinta-feira, 13 de novembro, o Público, explicando que dez anos depois do acordo feito entre as nações para limitar o aquecimento global, continua a aumentar a quantidade de CO2 que lançamos para a atmosfera, agravando as alterações climáticas.O Jornal de Notícias avança que a dívida do Estado às empresas de transportes ascende a 60 milhões de euros. Em causa está a falta de pagamento aos operadores que asseguram a implementação do passe gratuito para os jovens até aos 23 anos e para os antigos combatentes.O Correio da Manhã dá destaque à história de um casal homossexual que está a ser julgado no Tribunal de Leiria por comprar filho a mulher grávida. Os dois homens, de 35 e 51 anos, estão acusados dos crimes de tráfico de pessoas e de falsificação de documentos.No Diário de Notícias destacamos que os internamentos sociais já são 2342 e aumentaram 20% em dois anos. E, a propósito do mau tempo, falamos com André Fernandes, antigo comandante nacional da ANEPC, que diz que a prevenção de cheias “está ser a bem executada”, mas é preciso “fazer mais”..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 13 de novembro.O Negócios diz que energia e banca põem bolsa de Lisboa no caminho de dividendos recorde em 2026. Seguindo a tendência mundial, o clube de pequenos acionistas Maxyield antecipa que as 16 cotadas do principal índice nacional distribuam mais de 3,2 mil milhões de euros no próximo ano, alcançando assim um novo recorde, escreve.O Eco explica quem são os rivais de Mário Centeno para a vice-presidência do BCE.