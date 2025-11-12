Leia aqui o DN desta quinta-feira, 13 de novembro

Internamentos sociais já são 2342 e aumentaram 20% em dois anos. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira, 13 de novembro.Relatório de Avaliação de Desempenho e Impacto do Sistema de Saúde, divulgado ontem, revela que há mais doentes internados só porque não têm para onde ir e que os portugueses continuam a ser dos povos europeus que mais pagam do seu bolso para terem acesso a cuidados. Presidente da Associação dos Administradores diz que o cenário tende a agravar-se enquanto não existirem reformas profundas.Descarregue o pdf com a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.No destaque fotográfico o mau tempo em Portugal continental. Prevenção de cheias “está a ser bem executada”, mas é preciso “fazer mais”.Outros destaques:- Pressão. Trump insiste na cruzada contra a BBC e torna global a sua guerra aos media- Lisboa. André Moz Caldas lidera Assembleia: “Não esperem que dê puxões de orelhas a Moedas”- Imóveis. Norte assegurou até agora quase metade do valor investido em imobiliário no país- Futebol. Árbitros querem mexer no regulamento disciplinar para endurecer multas- Influencer. DCIAP não ativou mecanismo legal para acelerar o inquérito - Ferdia Lennon: "A invasão de Siracusa por Atenas foi tão marcante por ser um conflito entre duas democracias”- Aventura. O apocalipse está na televisão