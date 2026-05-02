Revista de imprensa. A crise no departamento de elite do Ministério Público e o "Dia C" do FC Porto

As imagens das celebrações do 1.º de maio fazem o pleno nas primeiras páginas dos diários nacionais que chegam este sábado (2) às bancas, mas são bem diversificados os assuntos que fazem manchete em cada um dos jornais.O Público destaca como tema principal o facto de o Ministério Público estar a enfrentar sérias dificuldades em reter talento no DCIAP, o seu "departamento de elite". Uma auditoria recente revelou que, em menos de três anos, 27% dos magistrados abandonaram a estrutura, o que compromete o combate aos crimes mais graves. A foto de capa destaca então em grande plano as celebrações do 1.º de maio, noticiando que milhares de pessoas saíram às ruas e que a luta laboral deverá intensificar-se com uma greve já agendada para 3 de junho.No plano internacional, o destaque vai para Donald Trump, que volta a ameaçar a Europa com a retirada de tropas e o aumento de 25% nas tarifas sobre a importação de veículos europeus.O Jornal de Notícias dedica a a imagem principal da capa ao que chama de "O Dia C", referindo-se à possibilidade de o FC Porto se sagrar campeão nacional este sábado, o que motiva um forte dispositivo policial para esta noite nos Aliados, também devido à Serenata que fará concentrar milhares de estudantes naquela zona. A manchete do jornal vai precisamente para os custos com segurança e artistas nas festas académicas, que estão a atingir valores na ordem dos milhões, com a Queima das Fitas do Porto a mobilizar 500 operacionais no terreno. O JN destaca ainda uma estatística preocupante sobre as forças de segurança: um quarto dos guardas prisionais já ponderou o suicídio. Sobre o 1.º de maio, dá destaque em primeira página às palavras do Presidente da República. "Seguro aperta Governo: O trabalho tem de compensar". Já no Correio da Manhã, a manchete é dedicada a um número expressivo na área da saúde e trabalho: 284 mil trabalhadores já esgotaram o limite de baixas médicas de três dias, com o País a registar uma média diária de 1350 autodeclarações de doença emitidas. No que toca ao 1.º de Maio, o jornal sublinha as posições das centrais sindicais, com a CGTP a avançar para a greve geral e a UGT a recusar ceder ao Governo nas negociações do pacote laboral. No desporto, além da expectativa em torno do título do FC Porto, o jornal noticia que José Mourinho negou quaisquer contactos para um eventual regresso ao Real Madrid e que Varandas criticou as opções de Rui Borges na gestão dos objetivos no Sporting, durante a cerimónia de renovação de contrato com o treinador.