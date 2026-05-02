Revista de imprensa. A crise no departamento de elite do Ministério Público e o "Dia C" do FC Porto
Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Revista de imprensa. A crise no departamento de elite do Ministério Público e o "Dia C" do FC Porto

Veja os principais temas em destaque na imprensa nacional que chega às bancas neste sábado
Rui Frias
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As imagens das celebrações do 1.º de maio fazem o pleno nas primeiras páginas dos diários nacionais que chegam este sábado (2) às bancas, mas são bem diversificados os assuntos que fazem manchete em cada um dos jornais.

O Público destaca como tema principal o facto de o Ministério Público estar a enfrentar sérias dificuldades em reter talento no DCIAP, o seu "departamento de elite". Uma auditoria recente revelou que, em menos de três anos, 27% dos magistrados abandonaram a estrutura, o que compromete o combate aos crimes mais graves.

A foto de capa destaca então em grande plano as celebrações do 1.º de maio, noticiando que milhares de pessoas saíram às ruas e que a luta laboral deverá intensificar-se com uma greve já agendada para 3 de junho.

No plano internacional, o destaque vai para Donald Trump, que volta a ameaçar a Europa com a retirada de tropas e o aumento de 25% nas tarifas sobre a importação de veículos europeus.

O Jornal de Notícias dedica a a imagem principal da capa ao que chama de "O Dia C", referindo-se à possibilidade de o FC Porto se sagrar campeão nacional este sábado, o que motiva um forte dispositivo policial para esta noite nos Aliados, também devido à Serenata que fará concentrar milhares de estudantes naquela zona.

A manchete do jornal vai precisamente para os custos com segurança e artistas nas festas académicas, que estão a atingir valores na ordem dos milhões, com a Queima das Fitas do Porto a mobilizar 500 operacionais no terreno. O JN destaca ainda uma estatística preocupante sobre as forças de segurança: um quarto dos guardas prisionais já ponderou o suicídio.

Sobre o 1.º de maio, dá destaque em primeira página às palavras do Presidente da República. "Seguro aperta Governo: O trabalho tem de compensar".

Já no Correio da Manhã, a manchete é dedicada a um número expressivo na área da saúde e trabalho: 284 mil trabalhadores já esgotaram o limite de baixas médicas de três dias, com o País a registar uma média diária de 1350 autodeclarações de doença emitidas.

No que toca ao 1.º de Maio, o jornal sublinha as posições das centrais sindicais, com a CGTP a avançar para a greve geral e a UGT a recusar ceder ao Governo nas negociações do pacote laboral.

No desporto, além da expectativa em torno do título do FC Porto, o jornal noticia que José Mourinho negou quaisquer contactos para um eventual regresso ao Real Madrid e que Varandas criticou as opções de Rui Borges na gestão dos objetivos no Sporting, durante a cerimónia de renovação de contrato com o treinador.

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